DGAP-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Virtuelle Hauptversammlung am 17. November 2021 // Dividendenvorschlag unverändert



15.09.2021 / 16:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat heute beschlossen, die ursprünglich für den 26. August 2021 terminierte Hauptversammlung der Gesellschaft nunmehr am 17. November 2021 (Mittwoch) durchzuführen. Um trotz der aktuellen Corona-Pandemie und der hieraus folgenden, nicht sicher prognostizierbaren Beschränkungen für Veranstaltungen möglichst vielen Aktionären eine Teilnahme zu ermöglichen, wird die Hauptversammlung in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden.

Der Vorstand hat heute ebenfalls beschlossen, der Hauptversammlung unverändert vorzuschlagen, eine Dividendenzahlung in Höhe von 4,00 Euro je Aktie zu beschließen.



Der Aufsichtsrat der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat dem zugestimmt.



Die Einberufung der Hauptversammlung wird fristgerecht im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht. 15.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de