Benchmark gibt Update zu technischen Arbeiten auf dem Niveau einer Machbarkeitsstudie

Edmonton – 16. September 2021 – Benchmark Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Benchmark“) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) – freut sich, ein Update zu den andauernden technischen Arbeiten zur Unterstützung eines Machbarkeitsplans für das Gold-Silber-Projekt Lawyers bekanntzugeben. Das Vorzeige-Projekt liegt in einer über Straßen zugänglichen Region des ergiebigen Gebiets Golden Horseshoe im nördlichen Zentral-British Columbia, Kanada.

Benchmark führt derzeit sieben (7) Vielzweck-Bohrlöcher in PQ- and HQ-Größe in den Vorkommen Cliffs Creek und AGB über insgesamt 2.415 Meter für hydrogeologische, geotechnische, metallurgische und Ressourcen-Prüfarbeiten aus. Die Arbeiten umfassen in-situ-Prüfarbeiten zur Durchlässigkeit, geotechnische Aufzeichnungen, Televiewer-Kartierung im Bohrloch, Probenahmen für geotechnische Prüfarbeiten, wie z. B. Prüfungen der uneingeschränkten Druckfestigkeit, Prüfarbeiten zur Pulverisierung, Installation eines Piezometers zur Messung der Grundwasserlinie für Konstruktion und Umweltreferenz und Ressourcendefinition. Die Arbeiten werden von einem Team der Weltklasse mit Mitgliedern von Benchmark, APEX Geoscience Ltd, JDS Mining Inc., Knight Piesold Ltd (KP), F. Wright Consulting Inc, und DGI Geoscience Inc. geleitet. Sie finden parallel zu weiteren Durchführbarkeitsprüfungen in Bezug auf die metallurgische Modellierung, wie z. B. Gravitätsrückgewinnung durch FLSmidth (Knelson), Bottle-Roll-Laugenrückgewinnung, Bindungsindex, Feststoff-Flüssigkeitstrennung, Petrografie und Detox durch SGS (Lakewood) und Bureau Veritas (BV), statt. Alle Arbeiten unterstützen den vorläufigen Abbauplan und das Anlagen- und Infrastruktur-Design, basierend auf der Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) zum Stichtag 11. Mai 2021.

Ian Harris, Vice President Engineering, kommentierte: „Das Unternehmen konzentriert sich auf alle notwendigen technischen Arbeiten zum Aufbau Kanadas nächster Gold-Silber-Mine. Aufgrund der schnellen Konstruktionsentscheidung und eines definierten Explorationsrahmens war das Unternehmen in der Lage, den gesamten, detaillierten Projektplan einzuhalten. Dies erlaubte uns nicht nur, schnell fortzuschreiten, sondern trug durch Vielzweck-Bohrarbeiten und -Datensammlung auch zu einer kostengünstigen Ausführung bei. Trotz logistischer Schwierigkeiten in einer der stärksten Saisonen überhaupt in Golden Horseshoe, übertraf das Team unsere Erwartungen. Das Projekt folgt dem Projektplan termingerecht weiter zum potenziellen Baubeginn im Jahr 2024“.