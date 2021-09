Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nel ASA Aktie Wenn nicht noch ein kleines charttechnisches Wunder passiert… Es sieht schlecht aus für die Nel ASA Aktie. Am Freitag kam es zu einem neuen charttechnischen Verkaufssignal: An der Börse in Oslo fiel die Wasserstoff-Aktie bis auf 12,705 Euro und damit unter wichtige charttechnische Unterstützungen, die in den …