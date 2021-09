Ayurcann sichert sich Herstellungs- und Vertriebsvereinbarung mit der New Yorker Cannabismarke Her Highness

TORONTO, Kanada: Ayurcann Holdings Corp. (CSE: AYUR) (FWB:3ZQ0) (das „Unternehmen“ oder „Ayurcann“), ein kanadisches Cannabisextraktionsunternehmen, das sich auf die Verarbeitung von Cannabis und Hanf zur Herstellung von Ölen und verschiedenen Derivaten spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Herstellungs- und Vertriebsvereinbarung mit der Firma Her Highness NYC („Her Highness“) unterzeichnet hat. Her Highness ist der führende Anbieter von frauenfreundlichen Cannabis-Couture-Produkten, die von Frauen inspiriert und für Frauen entwickelt wurden. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ayurcann exklusiv mit der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten der Marke Her Highness für den Erwachsenenkonsum in Kanada betraut.

Das Zubehör und die CBD-Linie von ‚Her Highness‘ sind im Online-Einzelhandel erhältlich, die THC-Linie in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und bald auch in Colorado, Pennsylvania und Ohio. Die kuratierte Kollektion von Cannabisprodukten umfasst fettfreie Minzbonbons in niedriger Dosierung, schicke vergoldete Vape-Pens, schlanke, länglich geformte Prerolls in einer goldenen Zigarettenschachtel mit dem unverwechselbaren goldenen Feuerzeug und ein begehrtes THC-„Erregungsöl“ für erhöhtes sexuelles Empfinden. Ein gehobenes Angebot von gut durchdachten Cannabisprodukten, um das Leben zu genießen und sich selbst Gutes zu tun.

Her Highness befriedigt die Neugierde jeder Frau auf Cannabis und ihr Verlangen so, wie es ihrem individuellen Lebensstil entspricht, und harmoniert mit der Art und Weise, wie Frauen ihr Leben spielerisch gestalten.

Die beiden Gründerinnen der Marke Her Highness, Laura Eisman und Allison Krongard, erkannten eine Marktlücke und sehnten sich nach einem erstklassigen Cannabis-Erlebnis, das spielerisch und stilvoll vermittelt wird. Mit seinen Erfahrungen und Erfolgen bei der Gründung von weiblich geprägten Firmen machte sich das Duo daran, der Stigmatisierung von Cannabis entgegenzutreten und eine umfassende Lifestyle-Marke für neugierige, erfahrene Cannabiskonsumenten und CBD-Befürworter zu schaffen.