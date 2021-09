goldinvest.de Saturn Oil & Gas: Oxbow-Reserven von 43,3 Mio. BOE unabhängig bestätigt Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 22.09.2021, 11:58 | 33 | 0 22.09.2021, 11:58 | Erst kürzlich hat Saturn Oil & Gas das Oxbow-Asset in Saskatechwan erworben. Nun hat man die Öl- und Gasreserven unabhängig prüfen lassen. Erst kürzlich hat Saturn Oil & Gas das Oxbow-Asset in Saskatechwan erworben. Nun hat man die Öl- und Gasreserven unabhängig prüfen lassen. Saturn Oil & Gas Inc. (TSX-V: SOIL, FWB: SMK) hat die Öl- und Gasreserven seines kürzlich erworbenen Oxbow-Assets in Saskatechwan von unabhängigen Prüfern nach den strengen Vorgaben des National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities bewerten lassen. Der so genannte „Oxbow-Bericht“ wurde von Ryder Scott Company-Canada, einer der ältesten und angesehensten Firmen für die Bewertung von Öl- und Gas-Assets in Kanada angefertigt. Der Bericht beziffert die geprüften und wahrscheinlichen Reserven auf 43,3 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE). Der Kapitalwert der zukünftigen Nettoumsätze (abzüglich Lizenzgebühren, Betriebskosten und Investitionsausgaben, einschließlich Verpflichtungen zur Stilllegung von Aktiva) vor Einkommensteuern, mit einem Diskontsatz von 10 % der gesamten geprüften und wahrscheinlichen Reserven, wird auf 435,7 Millionen CAD oder 0,87 CAD pro ausstehende Aktie (bereinigt) geschätzt. Saturn hatte die Assets erst im Juni 2021 für netto 76,8 Millionen CAD erworben. Ryder Scott kommt im Einzelnen zu folgender Bewertung der Saturn-Aktiva im Südosten von Saskatchewan. Die Oxbow-Reserven bestehen zu 95 % aus Leicht- und Mittelöl sowie zu einem geringen Teil aus flüssigem Erdgas. Die gesamten geprüften Reserven machen 70 % von gesamten geprüften und wahrscheinlichen Reserven aus. Zusätzlich zu den rund 1.100 produzierenden Standorten identifizierte der Oxbow-Bericht 242 neue Bohrstandorte mit zertifizierten Reserven. Saturn selbst hat darüber hinaus bereits weitere 100 horizontale Bohrstandorte bei Oxbow identifiziert. Das vorhandene Inventar an neuen Bohrstandorten reicht nach Schätzungen von Saturn mindestens für die kommenden fünf Jahre. Zusammenfassung von Brutto-Öl- und Gasreserven und Kapitalwert des Umsatzes:

Vor Einkommensteuern per 1. April 2021 – Prognostizierte Preise und Kosten

Zusammenfassung der Brutto-Öl- und Gasreserven des Oxbow-Aktivums:

Fazit: Die Bewertung und der Vergleich von Ölfirmen ist eine Wissenschaft für sich. Hilfreich sind hier die wöchentlichen Analysen, die Canaccord in seinem „Canaccord Energy Weekly“ veröffentlicht, auf den sich auch Saturn selbst in seiner Unternehmenspräsentation beruft. Ein von Analysten gern zugrunde gelegter Bewertungsmaßstab ist der Quotient aus dem Unternehmenswert (Enterprise Value; EV) und den diskontierten jährlichen Cash Flows (DACF). Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 83 Mio. CAD und einer Nettoverschuldung von 25 Mio. CAD ergibt sich für Saturn ein Unternehmenswert von 108 Mio. CAD. Der Quotient von „EV/DACF = $108M/$79M“ liegt bei 1,4x. Saturn hat damit laut seiner aktuellen Unternehmenspräsentation den niedrigsten Multiplikator in einer Gruppe von Vergleichsunternehmen. Der Industriedurchschnitt liegt beim Faktor 2,7. Legt man den durchschnittlichen EV/DACF-Multiplikator der Vergleichsgruppe (2,7x) zugrunde, wäre Saturn demnach selbst bei einem Aktienkurs 0,38 CAD gerade einmal durchschnittlich bewertet. Aktuell notiert Saturn bei 0,155 CAD. Die kommenden Quartalszahlen für das 3. Quartal werden die Performance der Oxbow-Assets erstmals vollständig widerspiegeln. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Bewertungslücke gerechtfertigt ist.



Abbildung 1: Der durchschnittliche EV/DACF-Multiplikator der Vergleichsgruppe liegt bei 2,7x. Saturn notiert bei einem Multiple von 1,4x. Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren https://goldinvest.de/gi-newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. Saturn Oil & Gas Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Saturn Oil & Gas Aktie Öl (Brent) Erdgas Öl (WTI)





0 Autor abonnieren

Disclaimer