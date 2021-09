Neu-Isenburg (ots) -



- Deutschland ist das erste Land, in dem PepsiCo weltweit vollständig auf rPET

umsteigt

- PepsiCo übertrifft eigenen Zeitplan und erreicht Ziele 100 Tage früher als

geplant

- Ab 2022 werden so rund 28.500 Tonnen CO2 jährlich eingespart



Im Oktober letzten Jahres hat PepsiCo angekündigt, bis Ende 2021 als erstes

Getränkeunternehmen in Deutschland ausschließlich 100 Prozent recyceltes Plastik

(rPET) in seinen gesamten Getränkeflaschen der kohlensäurehaltigen

Getränkemarken zu verwenden. Bereits im April wurde das gesamte Lipton Ice

Tea-Sortiment auf rPET umgestellt. Jetzt übertrifft das Unternehmen erneut den

eigenen ambitionierten Zeitplan und stellt 100 Tage früher als geplant auf 100

Prozent rPET um.





Mit diesen Maßnahmen setzt sich PepsiCo für eine Welt ein, in der Kunststoffeniemals zu Abfall werden. Um die Vision einer zirkulären Kreislaufwirtschaft zuverwirklichen, investiert das Unternehmen in Deutschland sieben Millionen Euround spart so 15.000 Tonnen Neuplastik pro Jahr ein.Ursprünglich war die Umstellung auf 100 Prozent rPET bis Ende 2021 inDeutschland geplant. Nun hat PepsiCo die eigene Zeitplanung übertroffen: AllePepsiCo Carbonated Softdrink (CSD)-Getränkemarken, einschließlich Pepsi, PepsiMAX und SchwipSchwap, sind 100 Tage schneller auf 100 Prozent rPET umgestellt.Das gilt ebenfalls für alle unternehmenseigenen und Franchise-Betriebe. Damitist Deutschland das erste Land weltweit, in dem PepsiCo vollständig auf rPETumsteigt.Angelehnt ist PepsiCo's Engagement an die freiwilligeRecycling-Kunststoffkampagne der Europäischen Kommission, die sicherstellensoll, dass bis 2025 zehn Millionen Tonnen recycelte Kunststoffe zur Herstellungneuer Produkte auf dem EU-Markt verwendet werden. Global verkündete PepsiCokürzlich in der neuen Nachhaltigkeitsagenda pep+ das Ziel, bis 2030 die Menge anunbehandeltem Plastik pro Portion im gesamten Lebensmittel- undGetränkeportfolio um 50 % zu reduzieren.[1]"Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen und so die Transformation innerhalbder Getränkeindustrie anstoßen. In diesem Jahr sind wir der Vision einerzirkulären Kreislaufwirtschaft, mit maximalem Recycling von Flasche zu Flasche,ein Stück näher gekommen und darauf sind wir sehr stolz", so KaiKlicker-Brunner, Head of Public Policy PepsiCo DACH. "Wir bei PepsiCo sind derÜberzeugung, dass keine einzelne Organisation oder Branche das Problem derKunststoffabfälle allein lösen kann. Aus diesem Grund arbeiten wir gemeinsam mitden Regierungen dieser Welt und anderen Unternehmen an innovativen Lösungen fürdie Umwelt. Dabei ist rPET eine Brückentechnologie auf dem Weg zu einer Welt in