Kann der Goldpreis den Widerstand bei 1.789 USD überwinden, um danach auf 1.833 USD anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse könnte es mit dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157) bald wieder nach oben gehen. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Die bei 1.688 USD begonnene Augustrally beim Goldpreis wurde erst an der Widerstandsmarke bei 1.833 USD gestoppt und dort eine Korrektur eingeleitet. Sie führte allerdings deutlich unter die Haltemarke bei 1.789 USD zurück und konnte zunächst auch nicht an der Unterstützung bei 1.755 USD abgebremst werden. Kurz bevor der Punkt erreicht war, dass die Verkäuferseite den Anstieg neutralisieren und in sich zusammenfallen lassen hätte können, gelang die Trendwende bei 1.743 USD. Der dort begonnene Anstieg führte direkt wieder bis 1.789 USD.