Unsere letzte Kommentierung zu Gold Fields überschrieben wir am 24.08. „Chance auf einen Boden, aber…“.

Und genau diese potentielle Bodenbildung ist nun in Gefahr, ist die Aktie des Goldproduzenten doch an eine eminent wichtige Unterstützung herangerückt.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Gold Fields versucht sich derzeit an einer Bodenbildung. Das Ganze spielt sich gegenwärtig im Bereich von 9,0 US-Dollar / 8,1 US-Dollar ab. In der aktuellen Konstellation sollte es daher nicht mehr unter die 8,1 US-Dollar gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Einen ersten Achtungserfolg würde die Aktie erzielen, sollte es ihr gelingen, sich oberhalb von 10,0 US-Dollar festzusetzen. Mit Blick auf die aktuelle Goldpreisentwicklung dürfte das kein einfaches Unterfangen werden.“

In der Folgezeit probte die Aktie zunächst den Ausbruch und lief über die 9,0 US-Dollar. Doch die 200-Tage-Linie sowie die 10,0 US-Dollar-Marke verstellten auf der Oberseite den Weg. Die Aktie drehte wieder ab.

Kürzlich stand dann die Zone um 8,1 / 8,0 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Gold Fields konnte die erste Attacke auf diesen eminent wichtigen Unterstützungsbereich zwar abwehren und sich daraufhin auch leicht erholen, aber nun gilt es, nachzusetzen.

Kurzum. Frisches Aufwärtsmomentum muss her und die Widerstände um 9,0 US-Dollar und 10,0 US-Dollar müssen überwunden werden. Ob dieses Vorhaben vor dem Hintergrund der zögerlichen Goldpreisentwicklung jedoch kurzfristig gelingen wird, bleibt abzuwarten. Sollte es hingegen zu einem signifikanten Abrutschen unter die 8,0 US-Dollar kommen, muss die Lage insgesamt neu bewertet werden.