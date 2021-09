Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver „bastelt“ weiter an ihrer Bodenbildung.

Dem zuletzt schwächelnden Silberpreis zum Trotz setzte First Majestic Silver diesen Prozess fort. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Aktie die Bodenbildung zeitnah vollenden kann.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.08. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie in einer wichtigen Phase. Sie konnte kürzlich noch einmal die Unterstützung bei 15,0 CAD bestätigen und so eine mögliche Ausdehnung der Korrekturbewegung auf 12,5 CAD verhindern. Gleichzeitig fehlt es ihr jedoch an der notwendigen Kraft, um für Entlastung zu sorgen. Hierzu müsste der Wert deutlich über die 17,5 CAD ausbrechen.“

Die letzten Handelstage waren von der Fortsetzung der Silberpreisschwäche geprägt. Für das Edelmetall ging es unter die wichtige Marke von 23 US-Dollar. Immerhin konnte der Rücksetzer zunächst auf 22 US-Dollar begrenzt werden.

Trotz der fortgesetzten Schwäche des Silberpreises arbeitet(e) First Majestic Silver unverändert an der Ausbildung eines tragfähigen Bodens. Die letzten Handelswochen verliefen diesbezüglich durchaus vielversprechend. Der Unterstützungsbereich um 15 CAD (= Unterseite der aktuellen Handelsspanne) wurde mehrfach getestet und hat dadurch seine Relevanz deutlich erhöhen können. Nichtsdestotrotz verpasste es First Majestic Silver, auf der Oberseite den entscheidenden Vorstoß zu lancieren.

Kurzum. Es gilt unverändert: Die Aktie muss über die 17,5 CAD und darf nicht deutlich unter die 15 CAD abtauchen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, würde eine Neubewertung der Lage erforderlich werden.