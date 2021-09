DIC Asset AG: Mietvertrag über 69.000 qm Logistikfläche mit C&A bis 2025 verlängert

- DIC sichert kontinuierlichen Cashflow für die Anleger

- Das Modehandelsunternehmen C&A bindet sich weiter an den Standort in Mönchengladbach

- Das Logistikzentrum bleibt mit der Verlängerung des Mietvertrags vollständig belegt

Frankfurt am Main, 24. September 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, verlängert den Mietvertrag über 69.000 qm Logistikfläche in Mönchengladbach mit C&A bis 2025. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das größte und bedeutendste Logistikzentrum des Textilhändlers in Europa. Das Unternehmen ist der alleinige Nutzer.

"Wir sind über die erfolgreiche Fortführung der Kooperation mit dem strategischen Mieter sehr erfreut. Durch die Verlängerung des Mietvertrags und die anhaltende Vollvermietung des Logistikzentrums stabilisieren wir den Cashflow für die Anleger nachhaltig und zuverlässig", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Der Standort ist von größer Bedeutung für C&A. Er ist unter den insgesamt sechs Verteilzentren der Hauptumschlagplatz für Kleidung und deckt ca. ein Drittel des gesamten Warenumschlages in Deutschland ab. Aus Mönchengladbach werden ca. 104 Modehäuser beliefert. "Wir haben den Vertrag nicht nur aus strategischen Gründen verlängert, sondern auch weil wir mit der DIC einen Logistikexperten an unserer Seite haben, mit dem wir bereits in der Pandemie für alle Beteiligten zielgerichtete Lösungen entwickelt haben. Auch in Zukunft sind wir davon überzeugt, dass uns DIC mit kreativen und konstruktiven Ideen begleitet," ergänzt Markus Wagener, Head of European Logistics bei C&A.