Die Notenbank hatte den Schlüsselsatz überraschend von 19 auf 18 Prozent gesenkt und damit eine direkte Abwertung der eigenen Währung gegenüber den Hauptwährungen ausgelöst. Das Paar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) stieg infolgedessen auf ein Zwei-Monats-Hoch um 10,32 TRY an. Den vorausgegangenen Abwärtstrend konnte die Gemeinschaftswährung damit wie erwartet abschütteln und strebt nun erneut zu den Rekordständen aus der ersten Jahreshälfte aufwärts. Bestehende Long-Positionen sollten nun enger abgesichert werden.

Konsolidierung beendet

Das erfolgreiche Ende der Konsolidierung am minimalen Korrekturziel am 61,8 % Fibonacci-Retracement brachte bereits erste Kursgewinne hervor, die türkische Notenbank hat die Aufwärtsbewegung weiter befeuert. Zugewinne auf ein Niveau von 10,4669 und darüber an die Rekordstände von 10,7334 TRY erscheinen nun sehr wahrscheinlich und können für ein kurzfristiges Long-Investment herangezogen werden. Sollten allerdings die Septembertiefs bei 9,7855 TRY bärisch gekreuzt werden, müssten Abschläge auf 9,5458 und darunter sogar rund 9,20 TRY zwingend einkalkuliert werden.