BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Wochen vor der UN-Klimakonferenz sieht Bundesumweltministerin Svenja Schulze Bewegung in die richtige Richtung. "Diese Woche hat gezeigt, dass die Welt beim Klimaschutz in Bewegung gekommen ist", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag) unter Verweis auf jüngste Ankündigungen der USA, Chinas und der Türkei. "Immer mehr Länder haben den Ernst der Lage verstanden und bewegen sich in die richtige Richtung." Das mache Mut für die Weltklimakonferenz.

US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag bei der UN-Vollversammlung angekündigt, die US-Klimahilfen für ärmere Länder zu verdoppeln. China will nach den Worten von Präsident Xi Jinping keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen. Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, das Pariser Klimaabkommen dem türkischen Parlament zur Abstimmung vorzulegen - die Türkei ist eines der wenigen Länder, die das Abkommen noch nicht ratifiziert haben.