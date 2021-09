DGAP-News: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Modern Plant-Based Foods Inc., meldet gewaltigen Erfolg seines neuen Produktes bei Costco.ca.! Bio-Suppen wenige Stunden nach Einführung in Online-Sortiment bereits ausverkauft!



Modern Plant Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) freut sich bekannt zu geben, dass der 14er-Karton von kitskitchen-Suppen in verschiedenen Geschmacksrichtungen innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung auf Costco.ca ausverkauft war. Dies ist ein weiterer Beleg für das zunehmende Interesse an Fertigsuppen. Das Unternehmen hat seither seinen für Costco bestimmten Bestand erhöht, um der enormen Nachfrage nachkommen zu können.