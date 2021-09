NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 340 auf 330 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Prognosesenkung von Nike helfe, auch die Erwartungen an die Herzogenauracher zu justieren, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Die Branchentrends seien kurzfristig eher ungünstig, unter anderem wegen der Nachschubprobleme aus Vietnam./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 17:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 00:45 / EDT

