Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir an dieser Stelle mit „Geht es wieder nach oben?“. Noch kann man die Frage zwar nicht abschließend beantworten, doch in den letzten Handelstagen gab es durchaus spannende Entwicklungen.

Rückblick. So hieß es in der letzen Kommentierung unter anderem „[…] Mit der Ausbildung des imposanten Mai-Hochs nahe der 5,0 US-Dollar-Marke endete die Preisrally vorerst. Es folgte eine knackige Korrektur, in deren Verlauf es für das Industriemetall bis Mitte August noch einmal in Richtung 4,0 US-Dollar ging. Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten. Hierzu haben wir einen 2-Jahres-Chart auf Tagesbasis bemüht. Mit einem beeindruckenden Kraftakt verhinderte das Industriemetall kürzlich die Ausdehnung der Korrektur in Richtung 3,7 / 3,5 US-Dollar. Das Erreichen der 4,0 US-Dollar kreierte zunächst neues Kaufinteresse. Der Kupferpreis drehte wieder nach oben ab und konnte mit der Rückeroberung der 4,3 US-Dollar einen wichtigen Teilerfolg feiern. Der finale Befreiungsschlag blieb bislang jedoch aus. Das aktuelle Chartbild offenbart eine spannende Konstellation. Bislang kann man die mehrmonatige Korrekturphase in das Korsett einer bullischen Flaggenformation pressen. Diese Formationen werden gern einmal über die Oberseite aufgelöst. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt abzuwarten. Aus unserer Sicht gilt es, zwei Preisbereiche besonders im Auge zu behalten – die 4,6 US-Dollar und die 4,0 US-Dollar. […]“

Die zuletzt thematisierten Preisbereiche haben noch immer Bestand. Gleiches gilt für die ebenfalls zuletzt thematisierte bullische Flaggenformation; sh. unteren 2-Jahres-Chart.



Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten. Wie oben gut zu erkennen ist, ist die bullische Flaggenformation (grün) zwar immer noch intakt, doch lief der Kupferpreis zuletzt tendenziell seitwärts. Insofern könnte es über kurz oder lang zum Ausbau einer Handelsspanne kommen. Vor allem die Unterseite der potentiellen Handelsspanne – also der Bereich um 4,0 US-Dollar – wirkt stark ausgebaut. Auf der Oberseite könnten sich die Widerstände bei 4,3 US-Dollar oder 4,6 US-Dollar als mögliche Begrenzungen etablieren.

Auf fundamentaler Seite bietet sich gegenwärtig ein ambivalentes Bild. Die Situation um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande sowie der recht robuste US-Dollar setz(t)en dem Kupferpreis zu. Dagegen gab es vom aktuellen September-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG) mit dem Berichtszeitraum Januar bis Juni 2021 durchaus positive Impulse, fiel es unterm Strich doch recht positiv aus. Die ICSG weist für den 6-monatigen Berichtszeitraum nun ein leichtes Defizit in Höhe von -2.000 Tonnen aus. Noch im August-Bulletin (Zeitraum Januar bis Mai 2021) betrug der Überschuss laut ICSG 80.000 Tonnen. Damit könnte das Jahr 2021 einen ähnlichen Verlauf nehmen, wie das Jahr 2020.

Kurzum. Kupfer bewegt sich aktuell innerhalb ambivalenter Rahmenbedingungen. Die aktuelle Gemengelage könnte sich nun in einer Seitwärtsbewegung manifestieren. Weiterhin gilt: Wichtige technische Signale sind zu erwarten, sollte Kupfer über die 4,6 US-Dollar vorstoßen können oder aber unter die 4,0 US-Dollar abtauchen müssen.