EVN AG: EVN fixiert Ausstieg aus dem Kohlekraftwerksprojekt Walsum 10

Heute erfolgte das Closing der Verträge zum Ausstieg der EVN aus dem Kohlekraftwerksprojekt Walsum 10. Damit gibt die EVN ihre 49 %-Beteiligung, deren Anteil am Konzernumsatz der EVN unter 3 % lag, an den Mitgesellschafter STEAG ab. Gleichzeitig endet der Strombezugsvertrag aus dem Kraftwerk an die EVN.