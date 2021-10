Kurz und knapp von der GOLDINVEST Redaktion präsentiert

FYI Resources und Alcoa einigen sich



Der heutige Tag markiert mit hoher Wahrscheinlichkeit den Beginn einer Weltkarriere für das vormalige Nischenprodukt HPA (High Purity Alumina). FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) und Alcoa (NYSE: AA) haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf einen gemeinsamen Entwicklungspfad für den Aufbau einer bedeutenden HPA-Produktion geeinigt!



Die Parteien wollen die parallele Entwicklung einer Demonstrationsanlage (mit einer Kapazität von ~1.000 tpa HPA, an einem an einem noch zu bestätigenden Standort) sowie einer Großproduktionsanlage mit einer Kapazität von ~8.000 tpa HPA vorantreiben. Wenn sich die Kostenschätzungen im dem von der Machbarkeitsstudie (DFS) vorgegebenen Rahmen bewegen, würde Alcoa in Summe 194 Mio. USD beisteuern, FYI Resources müsste bis zur Realisierung der Großproduktion gerade einmal maximal 6 Mio. USD aufwenden. Laut dem vereinbarten Term-Sheet würden etwaige Kostenüberschreitungen oder -unterschreitungen anteilig auf die Partner umgelegt

zum Artikel ---> hier

Parkway Corporate - Die Zukunft der Wasseraufbereitung

Parkway Corporate (WKN A1JH27 / ASX PWN) hat sich unter der Führung des jungen MD Bahay Oczakmak in weniger als zwei Jahren als Ernst zu nehmender Player im wachsenden Markt für Industrie-Abwässer positioniert. Das Unternehmen ist von einem auf 30 Mitarbeiter gewachsen und bietet mittlerweile in ganz Australien Services und Produkte rund um Abwasserprobleme seiner Kunden an - angefangen von einfachen Standardanfragen bis hin zu komplexen Lösungen einschließlich seiner membranbasierten „Next Generation Technologie“. Der besondere Fokus liegt nach zwei Übernahmen jetzt auf der Bergbaubranche. Wir konnten Bahay für ein Gespräch gewinnen und mit ihm über die jüngsten Entwicklungen bei Parkway sowie seine Pläne für die Zukunft des Unternehmens sprechen.

zum Video ---> hier

Granite Creek Copper: Couloir Capital bescheinigt 60% Kurspotenzial

Die Analysten von Couloir Capital haben Granite Creek Copper Limited (TSX-V: GCX, FSE: GRK) und das Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt unter die Lupe genommen und das Unternehmen mit einen Buy-Rating versehen. Den fairen Preis der Aktie sehen die Analysten bei 0,26 kanadische Dollar, was gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,16 CAD ein Aufwärtspotential von über 60 Prozent bedeutet. Für das Unternehmen spricht nach Ansicht von Couloir Capital, dass Granite Creek Copper mit dem Carmacks-Projekt über ein Brownfield-Kupfer-Projekt mit ausgewiesener Ressource und einem bereits gut ausgearbeiteten Erschließungsplan verfügt.

zum Artikel ---> hier

Mega-Merger in der Goldbranche zwischen Agnico Eagle und Kirkland Lake!

Mit Kanadas Agnico Eagle Mines (NYSE AEM / WKN 860325) und der sowohl in Kanada als auch in Australien gelisteten Kirkland Lake Gold (NYSE KL / WKN A2DHRG) gehen zwei der führenden, mittelgroßen Goldproduzenten zusammen. Die Mega-Fusion wurde am heutigen Dienstag bekannt gegeben.

zum Artikel ---> hier

Amercian Rare Earths: Drastisches Wachstumspotenzial identifiziert

Erst Mitte August hatte die australische American Rare Earths (WKN A2P8A0 / ASX ARR) eine potenzielle Neuentdeckung auf ihrem Seltene Erden-Projekt La Paz in Arizona gemeldet. Jetzt kündigt die Company ein Bohrprogramm an, mit dem man dieses vielversprechende Ziel bestätigen und definieren will.

zum Artikel ---> hier

Australien stellt 2 Mrd. Dollar für kritische Mineralien bereit

Die australische Regierung wird eine Kreditlinie in Höhe von 2 Mrd. AUD bereitstellen, die helfen soll, australische Projekte, die sich mit so genannten „kritischen“ Mineralien befassen, zu finanzieren und ins Laufen zu bringen, teilte Premierminister Scott Morrison am gestrigen Dienstag mit.

zum Artikel ---> hier

Conico Ltd.: Erste Ergebnisse aus Grönland in Kürze erwartet!

Im Gespräch mit GOLDINVEST.de lässt Thomas Abraham-James, CEO der Conico (WKN A1W2NL / ASX CNJ) -Tochter Longland Resources Ltd. die Bohr- und Explorationssaison des Unternehmens auf den riesigen Projekten in Grönland Revue passieren.

zum Video ---> hier

ADX Energy: Geothermieprojekt mit Siemens Energy geht voran

ADX Energy (WKN 875366 / ASX ADX), Öl- und Gasproduzent mit grünen Ambitionen, ist über seine österreichische Tochtergesellschaft eine Vereinbarung mit Siemens Energy und RED Drilling & Services im Bereich Geothermie eingegangen.

zum Artikel --- hier

Sonoro Gold: Experte erläutert Marktreaktion und Potenzial der Aktie

Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) hat erst vor Kurzem die erste Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) für sein Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche vorgelegt. Diese aber kam am Markt zunächst nicht gut an, sodass die Aktie auf Talfahrt ging.

zum Artikel ---> hier

Searchlight Resources will Goldprojekt Robinson Creek in Q1 2022 bohren

Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT, US: CNYCF, FSE:2CC2) hat angekündigt, sein hochgradiges Goldprojekt Robinson Creek im Flin Flon Bergbaucamp in Saskatchewan im 1 dieses Jahres erstmals selbst durch Bohrungen zu testen. Erst im Mai dieses Jahres hatte Searchlight die 100prozentige Option auf das Projekt erworben.

zum Artikel ---> hier

FYI Resources: MD Roland Hill zum Alcoa-Deal!

Nachdem heute eine Kooperation zwischen dem Branchengiganten Alcoa und der kleinen HPA-Gesellschaft FYI Resources (WKN A0RDPF) bekannt wurde, gibt es offensichtlich Klärungsbedarf. GOLDINVEST.de gelang es, FYI's Managing Director Roland Hill vor die Kamera zu holen und ihn den Deal aus seiner Sicht erläutern zu lassen.

zum Video ---> hier