Im Oktober 2019 ging das Biotechnologieunternehmen zum Ausgabepreis von 15 Euro an die Börse. Bis zum August diesen Jahres explodierte der Kurs in der Spitze bis auf 454 Dollar. Das Kursplus 3.000%! Seither korrigiert die Aktie und notiert aktuell mit 249 Dollar. Ein Abschlag von satten 46%. Die kräftige Korrektur nach einem extrem steilen Anstieg ist gesund und sollte zum Nachkaufen genutzt werden. Denn die Mainzer haben ihr Pulver noch längst nicht verschossen. Zum einen ist da die Forschungspipeline mit rund 20 Medikamentenkandidaten, die wie der Impfstoff auf der mRNA-Technologie basieren. Zum anderen wird gibt es nach wie vor einen großen Bedarf an Impfstoff. Derzeit haben die Mainzer zwei potentielle Arzneimittel gegen Darmkrebs und anderen Indikationen in der klinischen Testphase II. Eine Marktzulassung steht allerdings noch in den Sternen. Der Impfstoff dagegen verspricht weiterhin hohe Erlöse und satte Profite. Eine Auffrischungsimpfung dürfte im nächsten Jahr fällig werden. Experten gehen davon aus, daß bereits bis zum Jahresende 10 Millionen Auffrischungsimpfungen durchgeführt werden. In Mainz klingeln die Kassen... Wenn es nach Biontech geht, sollen die Corona-Vakzine demnächst auch fünf- bis elfjährigen Kindern verimpft werden. Die ersten Testdaten seien positiv ausgefallen und sollen bei den Arzneimittelbehörden in Europa und den USA eingereicht werden. Vor einigen Wochen hat die Ständige Impfkommission (Stiko) bereits eine Empfehlung zum Impfen der 12- bis 17-jährigen ausgesprochen. Die Mainzer wollen auch Impfstoffe gegen Malaria, Tuberkulose und Aids entwickeln. Die Arbeit dürfte Biontech nicht so schnell ausgehen. Die Zahlen für das zweite Quartal fielen atemberaubend aus: Der Umsatz schoß um rund 12.700% nach oben von 42 Millionen auf 5,3 Milliarden. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 2,8 Milliarden. Die Nettogewinnmarge fast schon polizeiwidrige 53%. Die Marktkapitalisierung beträgt 50 Milliarden Euro. Damit sind die Mainzer wertvoller als Bayer (46 Milliarden). Biontech-Gründer Ugur Sahin zählt mit rund 12 Milliarden Vermögen zu den reichsten Deutschen. Die Mehrheitsaktionäre, die Strüngmann-Zwillinge, halten sogar Pakete im Wert von etwa 35 Milliarden Dollar. Biontech soll in diesem Jahr zum deutschen Wirtschaftswachstum einen halben Prozentpunkt beitragen! Für das Gesamtjahr rechnet Biontech mit einem Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Fazit: Die Aktie hat noch beträchtliches Potential. Ein neues Allzeithoch ist nur eine Frage der Zeit.