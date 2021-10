Varta, Enapter, NEL: Wo sich Wasserstoff direkt lohnt

Es ist Wende-Zeit! Noch nie in der Geschichte wird sich so viel verändern, wie in den kommenden fünf Jahren. Die Energiewende stellt unsere Versorgung auf regenerative Energieträger und neue Speichermöglichkeiten um und die Mobilitätswende sorgt …

Foto: esg-aktien.de