Mars verspricht neue Klimaschutzmaßnahmen für Netto-Null-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette

MCLEAN, Virginia, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated hat heute seine Verpflichtung bekannt gegeben, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen (THG) in seiner gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen und sich damit an das ehrgeizigste Ziel des Pariser Abkommens zur Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 °C anzupassen.

Dieser verstärkte Einsatz folgt den Ergebnissen des Berichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) vom Juli, der die Dringlichkeit bekräftigte, weltweit Netto-Null zu erreichen, um die schlimmsten Auswirkungen der globalen Erwärmung zu verhindern – einer der wichtigsten Schwerpunkte der COP26-Klimakonferenz im nächsten Monat in Glasgow. Mars schließt sich der Kampagne „Business Ambition for 1.5C pledge" der „Science Based Targets Initiative" und der Initiative „Race to Zero" an, da das Unternehmen seine Arbeit zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen beschleunigt, indem es sich auf Folgendes konzentriert: