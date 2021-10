'The Voice' rockt junge Zuschauer - Krimi lockt die große Masse

BERLIN (dpa-AFX) - Der Regionalkrimi "Nord bei Nordwest" hat sich am Donnerstagabend im deutschen Fernsehen an die Spitze gesetzt. Die Episode "In eigener Sache" mit Hinnerk Schönemann und Henny Reents verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten 6,34 Millionen (22,9 Prozent).

Das ZDF hatte die Comedyserie "Mein Freund, das Ekel" mit Dieter Hallervorden und Alwara Höfels im Programm - 4,41 Millionen (12,4 Prozent) wollten das sehen. Die ProSieben -Castingshow "The Voice of Germany" mit Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster lockte 2,14 Millionen (8,5 Prozent) vor den Bildschirm. In der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung zum Staffelauftakt auf starke 16,1 Prozent Marktanteil.