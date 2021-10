Der Lithiumsektor ist heiß - auch was Fusionen und Akquisitionen angeht!

Damit bewertet Zijin die Kanadier, die in Argentinien tätig sind, mit 6,50 CAD pro Aktie, die in bar ausgezahlt werden. Das Angebot stellt damit einen Aufschlag von mehr als 18% zum letzten Schlusskurs von Neo Lithium (5,49 CAD) vom Freitag dar. Das Board von Neo Lithium hat dem Deal bereits einstimmig zugestimmt.

Noch im August hatte der chinesische Gold- und Kupferproduzent erklärt, dass seine Pläne in Bezug auf Lithium und andere Energiemetalle sich erst in einer vorläufigen, strategischen Planungsphase befänden und es noch keinen genauen Zeitrahmen für einzelne Projekte gebe.

Womöglich hat die jetzt getroffene Entscheidung etwas damit zu tun, dass der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) vergangenen Monat die Akquisition der kanadischen Millennial Lithium für 376,8 Mio. CAD in Aktien (302,33 Mio. USD) gemeldet hatte. CATL hatte im vergangenen Jahr zudem 10 Mio. Neo Lithium-Aktien erworben und war damit zum drittgrößten Aktionär der kanadischen Gesellschaft geworden.

