BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der steigenden Energiekosten fordern der Deutsche Mieterbund und der Verbraucherzentrale Bundesverband ein Gegensteuern der neuen Bundesregierung. Ansonsten drohe in den kommenden Jahren eine "Nebenkostenexplosion", warnten die beiden Verbände am Mittwoch in Berlin.

"Mieterinnen und Mieter leiden unter den höchsten Strompreisen in Europa, den aktuellen Preissprüngen auf dem Öl- und Gasmarkt und der vollen CO2-Preis-Umlage für Heizung und Warmwasser", erklärte die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz. Notwendig seien nun schnelle und effektive Maßnahmen, die besonders bei den einkommensärmeren Haushalten ansetzten. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, forderte mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Die großen Preisschwankungen am Öl- und Gasmarkt zeigten, wie problematisch die aktuelle Abhängigkeit von fossilen Energien sei.