Umfrage der Frankfurter Börse hinsichtlich der DAX-Stimmung. Wo steht der DAX in vier Wochen?

Den Optimismus teilen nicht die Profis. Noch in der vergangenen Woche gab es bei den Profis einen hohen Anteil an Short-Positionen. Weil sich der Bärenanteil jetzt um -11% verändert hat, darf man davon ausgehen, dass es sich nicht um eine Absicherung handelte, sondern um kurzfristige Short-Spekulationen.

die privaten Anleger ändern sich kaum in ihrem Verhalten. Jeder Kursrücksetzer des DAX wird als neue Chance angesehen. Dementsprechend bleiben die Privatanleger bullish positioniert.

Ask 11,16

Ask 11,16

Ask 9,56

Ask 9,56

Tabelle: Umfrageergebnisse der Frankfurter Börse (Prognose des DAX für die nächsten 4 Wochen)

Sehr auffällig ist die Abnahme der Shortpositionen bei den Profis. Mit -11 % ist die „Endzeitstimmung“ beseitigt worden. Der Großteil der ehemaligen Bären hat sich nun ins neutrale Lager begeben. Kaum eine Änderung ist bei den privaten Anlegern zu verzeichnen. Sie setzen weiterhin auf steigende Kurse.

Fazit:

Noch in der vergangenen Woche schien es so, als ob bei den Profis Weltuntergangsstimmung aufkam. Das hat sich jetzt gelegt und die Profis gehen nicht von größeren Kursverlusten aus. In Addition zu den privaten Anlegern könnte es mit leicht steigenden Kursen beim DAX weitergehen.

Grandiose Trades wünscht Ihnen

Christian Lukas

https://www.youtube.com/channel/UCCtkEp3qsllRSIiVNvt9qWg/videos

Tipp:

Es gibt zum Volumen-Trading einen neuen YouTube-Kanal. „Volumen-Orakel“. Es gibt jede Woche Prognosen auf Basis des Kurs- Volumenverlaufes. Jede Woche ein Blick in die Zukunft mit einer messbaren Wahrscheinlichkeit.