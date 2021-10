Neue europäische Partnerschaft - Epson und Usain Bolt - Läuft!

Hemel Hempstead, England (ots/PRNewswire) - Start der Promotion "Drucken ohne

Usain Bolt - neuer Werbepartner für Epson EcoTankUsain wird in TV-Sports neben Epsons EcoTank in einer TV-Werbekampagne zu sehensein, die noch in dieser Woche in Deutschland und Großbritannien beginnt.Weitere Teile der Kampagne werden Outdoor-, POS- und Social Media-Elemente sein,um die Aufmerksamkeit für EcoTank von Epson zu erhöhen. Die Werbetafeln,Online-Banneranzeigen auf Websites, Verkaufsstellen in wichtigenEinzelhandelsgeschäften sowie Social-Media-Anzeigen in der gesamten Region EMEARrunden die Kampagne ab. Usain wird auf seine eigene lockere Weise demonstrieren,dass Sie mit den EcoTank-Druckern von Epson bis zu drei Jahre lang problemlosohne Patronen drucken können[1].Oder er zeigt auf, wie Epsons Abonnementservice ReadyPrint zur TintenlieferungKunden bis zu 90 % der Druckkosten einsparen helfen kann[2], denn Tinte wirdIhnen automatisch und rechtzeitig nach Hause geliefert.Seit ihrer Einführung 2010 wurden weltweit über 60 Millionen EcoTank-Drucker mitgroßvolumigem Tintentank verkauft[3]. Die Drucker werden mit Tintenflaschen mithoher Kapazität anstelle von Patronen geliefert. Ein Satz Tintenflaschenentspricht der Füllmenge von bis zu 72 Tintenpatronen. Epson hat seinerfolgreiches Sortiment von EcoTank-Druckern aktualisiert. Sie ermöglichenproblemloses Drucken von zuhause oder in kleinen Büros Haushalte bei extremniedrigen Kosten pro Seite. Alle neuen EcoTank-Drucker von Epson nutzen dieMicro Piezo Heat-Free-Technologie, so dass Sie zusätzlich von einem niedrigenEnergieverbrauch bei gleichzeitigem geringeren Bedarf an Ersatzteilenprofitieren.Yoshiro Nagafusa, Präsident von Epson Europa, sagt zu dieser Partnerschaft:"Usain ist der perfekte Partner für uns! Er ist einer der bekanntesten Menschender Welt und eine faszinierende Persönlichkeit. Er wird dazu beitragen, unserekostengünstigen Drucklösungen auf unterhaltsame, unvergessliche und ansprechendeWeise bekannt zu machen. Da heutzutage mehr Menschen als je zuvor von zu Hauseaus arbeiten und das moderne Familienleben immer höhere Ansprüche stellt, istjetzt genau der richtige Zeitpunkt, um unsere EcoTank-Drucker und die damitverbundenen Kosteneinsparungsvorteile noch stärker in den Vordergrund zu