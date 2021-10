Ökostrom dämpft Brennstoffkrise

In den letzten Wochen haben sich fossile Energieträger massiv verteuert, diePreise haben längst historische Höchststände erreicht. Grund hierfür ist vorallem ein nach den Corona-Eintrübungen rapide wachsender weltweiterEnergiebedarf. In dieser Lage treten die Vorteile der Erneuerbaren deutlichhervor: Schon vor Corona wurden erste Solarparks gebaut, die Strom zu den damalsnoch niedrigen Großhandelspreisen und somit ganz ohne Förderung produzierenkonnten. Diese Tendenz verstärkt sich angesichts der aktuellenEnergiemarktturbulenzen: Während die Börsenstrompreise zuletzt punktuell dieMarke von 15 Cent pro Kilowattstunde deutlich überschritten - üblich waren inden letzten Jahren Werte um die fünf Cent -, wurden neue Windenergieanlagen inder letzten EEG-Auktionsrunde für Gestehungskosten von durchschnittlich 5,8 Centbezuschlagt, aktuelle Solarparks benötigen sogar nur rund fünf Cent proKilowattstunde für einen rentablen Betrieb.Der bestehende Erneuerbaren-Kraftwerkspark sorgt bereits dafür, dass dieteuersten fossilen Kraftwerke gar nicht gebraucht werden und verhindert so nochhöhere Börsenstrompreise. Mit deutlich mehr Erneuerbaren könnte dieser Effektverstärkt und ein gleichermaßen sauberer wie günstiger Strombezug ermöglichtwerden. Auch die heute bekanntgegebene Senkung der EEG-Umlage zeigt, wieErneuerbare dämpfend auf energiemarktbedingte Ausschläge beim Strompreis wirken.Banning macht die anstehenden Aufgaben klar: "Die aktuelle Entwicklung zeigt,dass wir in Deutschland unbedingt unabhängiger werden müssen von fossilenBrennstoffen, die zudem importiert werden. Sie schaden dem Klima und kommen zuhäufig aus Staaten, die nicht unbedingt unser Demokratieverständnis teilen undvon denen wir uns unnötig abhängig machen. Was sich dann sowohl inLiefereinschränkungen als auch in hohen Preisen bemerkbar machen kann. Wir habenin den letzten Jahren versäumt, das Ausbautempo der Erneuerbaren denErfordernissen von Klimaschutz und Wirtschaft anzupassen - das muss sich jetztdringend ändern. Dazu gehören deutlich schnellere Planungs- undGenehmigungsverfahren für neue Wind- und Solarparks, eine neu gedachte unddeutlich schlankere Regulierung für Vor-Ort-Versorgungsmodelle sowie endlichwieder mehr Möglichkeiten für die Bürgerenergie. Wenn wir jetzt wirklich ernstmachen mit der Energiewende, können wir nicht nur verlorengegangenes Terrainbeim Klimaschutz aufholen und unsere Wirtschaft wie Infrastruktur grundlegendmodernisieren, sondern wir machen uns auch unabhängig von Rohstoffverknappungenund Spekulationen auf den internationalen Energiemärkten. Die Energiewende wirdso ein großes Aufbruchsprojekt in eine bessere Zukunft werden."Pressekontakt:Dr. Tim LoppeNATURSTROM AGPressesprecherTel +49 211 77900-363Mobil +49 177 2570504E-Mail mailto:loppe@naturstrom.dehttp://www.naturstrom.dehttp://www.twitter.com/NATURSTROM_AGhttp://www.linkedin.com/company/naturstromWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/68075/5047301OTS: NATURSTROM AG