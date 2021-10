Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Erholung hält an - US-Berichtssaison stützt Dank Rückenwind aus Übersee hat sich die Erholung an Europas Börsen am Freitag fortgesetzt. Das Tempo der Aufwärtsbewegung allerdings ließ merklich nach. Als Antrieb erwiesen sich zum Wochenschluss anhaltende Kursgewinne an der Wall Street. Dort …