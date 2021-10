Ferring präsentiert auf dem ACG 2021 eine preisgekrönte, praxisnahe Ergebnisanalyse für das Mikrobiota-basierte Lebend-Prüfbiotherapeutikum RBX2660 bei Patienten mit rezidivierenden C.-difficile-Infektionen und IBD

Ferring Pharmaceuticals und Rebiotix, ein Unternehmen der Ferring-Gruppe, kündigten heute die Präsentation von Daten aus zwei neuen retrospektiven Analysen im Rahmen des Annual Scientific Meeting & Postgraduate Course ( ACG 2021 ) des American College of Gastroenterology an. Der Kongress findet vom 22. bis 27. Oktober 2021 in Las Vegas statt.

Die Zulassungskriterien für klinische CDI-Studien sind häufig sehr eng gefasst und schließen breitere Patientengruppen aus. Die erste Präsentation befasst sich mit den wichtigsten Gesundheitsergebnissen von RBX2660, einem Mikrobiota-basierten Lebend-Prüfbiotherapeutikum zur Verringerung von rezidivierenden C.-difficile-Infektionen (CDI) bei Patienten in einer realen Umgebung. Die zweite Analyse bewertet die Nutzung von Gesundheitsressourcen und die medizinischen Kosten bei Medicare-Patienten mit CDI mit oder ohne entzündliche Darmerkrankung (IBD) als Begleiterkrankung. Eine der Präsentationen wurde mit dem Presidential Poster Award ausgezeichnet, der hochwertige, neuartige, einzigartige und interessante Forschungsarbeiten würdigt.

Die beiden für die Präsentation zugelassenen Abstracts werden nachstehend beschrieben:

Beschreibung von Poster P2217: Eine retrospektive Analyse des Einsatzes des Prüfpräparats RBX2660 in einer realen CDI-Population, die nach dem Ermessen der Behörden verabreicht wurde. Gewinner des Presidential Poster Award

Vortragender Autor: Paul Feuerstadt, MD, FACG, AGAF, PACT Gastroenterology, Hamden, Connecticut, Assistant Clinical Professor of Medicine, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut.

GESPERRT BIS: 24. Oktober 2021, 15:30 Uhr EDT

Beschreibung von Poster P2611: Eine retrospektive Real-World-Analyse zur Untersuchung der Kosten bei Medicare-Empfängern mit CDI, mit oder ohne IBD

Der ACG 2021 hat die Abstracts auf seiner Website zur Verfügung gestellt.

Über das Darmmikrobiom und die C.-difficile-Infektion

Die C.-difficile-Infektion (CDI) ist eine schwerwiegende und potenziell tödliche Krankheit, von der Menschen auf der ganzen Welt betroffen sind. C. difficile ist ein Bakterium, das lähmende Symptome wie schweren Durchfall, Fieber, Empfindlichkeit oder Schmerzen des Magens, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Kolitis (eine Entzündung des Dickdarms) hervorruft.1 Schätzungen zufolge verursacht eine CDI allein in den USA jährlich bis zu einer halben Million Erkrankungen und Tausende von Todesfällen und wird von der CDC als dringende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit angesehen und kann zu schweren Komplikationen führen, einschließlich Krankenhausaufenthalten, Operationen, Sepsis und Tod.1,2,3