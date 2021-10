SIGNA Sports United stockt PIPE-Transaktion auf – Backstop-Vereinbarung für SPAC-Unternehmenszusammenschluss mit Yucaipa Acquisition Corporation

Mike Özkan, designierter Chairman of the Board, SSU, kommentiert: „Die Aufstockung der PIPE spiegelt das wachsende Interesse an der Sport-E-Commerce- und Technologie-Plattform von SSU wider. Die Backstop-Vereinbarung unterstreicht das Engagement des Auftraggebers für das Unternehmen und schafft Transaktionssicherheit für den strategischen Zusammenschluss der beiden führenden Online-Fahrradhändler. Damit ist das Pro-forma-Unternehmen hervorragend aufgestellt, um das globale Ökosystem des Sporteinzelhandels zu digitalisieren und dabei eine ausreichende Liquidität für Abfindungszahlungen an YAC-Aktionäre in jedem denkbaren Umfang zu gewährleisten.“

Ron Burkle, Chairman und President, Yucaipa, erklärt: „Diese Ankündigung ermöglicht es SSU, sich von nun an auf den Ausbau seiner Führungspositionen zu konzentrieren und seinen globalen Expansionskurs zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, das erfahrene SSU-Team auf diesem spannenden Weg zu unterstützen.“

Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die YAC-Aktionäre und den sonstigen üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.

PIPE-Aufstockung

Mit institutionellen Tier-1-Investoren, Staatsfonds und vermögenden Privatpersonen hat SSU zusätzliche 70 Mio. US-Dollar an Zeichnungsverträgen zur Finanzierung seiner PIPE-Transaktion abgeschlossen. Durch diese zusätzliche Investition werden sich die geschätzten PIPE-Erlöse von 302 Mio. US-Dollar auf 372 Mio. US-Dollar erhöhen.

Die Erlöse aus der PIPE-Aufstockung werden für die Übernahme von WiggleCRC und die Allokation von zusätzlichem Kapital zur Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen eingesetzt.

Backstop für Aktionärsabfindungen

Am 15. Oktober 2021 unterzeichnete SSU mit Bridgepoint und der SIGNA International Sports Holding GmbH, Mehrheitsaktionär von SSU und Unternehmen der SIGNA-Gruppe, ein Redemption Offset Agreement („Vereinbarung“), die bei Bedarf bis zu 178 Mio. USD an zusätzlicher Liquidität für den Fall erhöhter Abfindungszahlungen an Inhaber börsennotierter YAC-Aktien vorsieht. Der Backstop würde zu einem Teil durch eine PIPE-Erhöhung in US-Dollar (über die PIPE-Aufstockung hinaus) für eine entsprechende Erhöhung der Aktionärsabfindungen in US-Dollar und zum anderen Teil durch den Umtausch der den WiggleCRC-Verkäufern geschuldeten Beträge in Aktien von SIGNA Sports United B.V. erfolgen, einer niederländischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung und hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SSU („TopCo“). Durch die Implementierung des Backstops wird die Vereinbarung dem Pro-forma-Unternehmen ein Mindestmaß an Liquidität für Abfindungszahlungen an YAC-Aktionäre in jedem potenziellen Umfang gewährleisten.