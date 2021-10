Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 30.09. mit „Ein wenig Hoffnung…“.

Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 30.09. mit „Ein wenig Hoffnung…“.

Damals hieß es unter anderem „[…] Mit dem Bruch der 2.000 US-Dollar kreierte sich weiteres Abwärtsmomentum. Palladium fand sich zügig im Bereich von 1.850 US-Dollar wieder. Zu dem von uns befürchteten Ausbau der Bewegung in Richtung 1.600 US-Dollar / 1.500 US-Dollar kam es nicht; noch nicht, denn die Kuh ist diesbezüglich womöglich noch nicht vom Eis. Ein erster Gegenstoß verebbte noch ehe er die relevanten 2.200 US-Dollar erreichen konnte. Danach ging es erneut in Richtung 1.850 US-Dollar. Palladium erholte sich zunächst und bestätigte damit den Unterstützungsbereich um 1.850 US-Dollar. Für das Edelmetall gilt es nun. Die aktuelle Erholung muss an Bedeutung gewinnen. Hierzu muss es für Palladium über die 2.200 US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die 1.850 US-Dollar würde das zarte Pflänzchen der Hoffnung zerstören. In diesem Fall könnten die 1.600 US-Dollar / 1.500 US-Dollar auf den Plan treten.“

Die gute Nachricht vorweg: Die von uns zuletzt noch befürchtete Ausdehnung der Korrektur in Richtung 1.600 US-Dollar / 1.500 US-Dollar blieb weiterhin aus. Palladium konnte den Bereich um 1.850 US-Dollar erfolgreich verteidigen.

Zuletzt gelang es dem Edelmetall sogar, erste Akzente auf der Oberseite zu setzen. Die Rückkehr über die psychologisch relevanten 2.000 US-Dollar entspannte die Lage zunächst. Für mehr reichte es aber noch nicht. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 2.200 US-Dollar hinweg hätte das Thema Bodenbildung womöglich entscheidend vorangetrieben, doch dazu kam es nicht. Der Widerstand stellte seine Hartnäckigkeit einmal mehr unter Beweis.

Kurzum. Die Aufgabenstellung ist für das Edelmetall klar definiert. Palladium muss über die 2.200 US-Dollar, um die Bodenbildung voranzubringen. Auf der Unterseite darf es hingegen nicht unter die 1.850 US-Dollar gehen, um nicht Gefahr zu laufen.