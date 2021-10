Nach dem Corona bedingten Verlaufstief bei 46,09 Euro im März letzten Jahres setzte eine brachiale Erholungsbewegung ein und brachte Kursgewinne bis Sommer dieses Jahres an den 50-Monats-Durchschnitt um 118,00 Euro hervor. Dort kam Conti jedoch nicht weiter, musste vorläufig Abschläge auf den EMA 200 einstecken. Im abgelaufenen Monat ging es sogar noch eine Etage auf 90,00 Euro tiefer. Dort lauerten aber Käufer auf die Aktie und holten den Wert über den EMA 200 bei 98,38 Euro zurück. Damit deutet sich ein nicht unerhebliches Fehlsignal an, noch immer besteht die Chance eine seit Mitte 2019 im Aufbau befindliche inverse SKS-Formation regelkonform zu aktivieren.

Monatsschlusskurs entscheidend!

Gelingt es Anlegern den 200-Monats-Durchschnitt bei 98,38 Euro Ende Oktober in der Continental-Aktie zu überwinden, könnte dies einen Rücklauf zunächst an den EMA 50 bei aktuell 114,55 Euro auslösen. Um die angesprochene SKS-Formation regelkonform zu aktivieren, müsste dagegen die Marke von mindestens 120,00 Euro per Monatsschlusskurs bestätigt werden. Das ließ im weiteren Verlauf Zugewinne an 133,71 und vielleicht sogar noch 141,00 Euro zu. Ein Kursrutsch unter 90,00 Euro dürfte jedoch die bullischen Anstrengungen völlig zunichtemachen, Abschläge auf 81,00 und darunter 72,80 Euro kämen nicht überraschend.