Nvidia zählt unter charttechnischen Aspekten gegenwärtig zu den spannendsten Werten im Technologiebereich. Die Aktie hat zuletzt ein Kaufsignal generiert und weist aktuell ein veritables Aufwärtsmomentum auf.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung vom 22.10. überschrieben wir mit „Fliegt jetzt der Deckel?“. Darin hieß es unter anderem „[…] Die Aktie drehte nach oben ab und eroberte hierbei den wichtigen Widerstandsbereich um 208 US-Dollar (ehemaliges Ausbruchsniveau) zurück. Die Erholung erlangte unter technischen Aspekten damit eine höhere Relevanz. In den letzten Handelstagen konnte die Aktie den Schwung nutzen und läuft nun das Niveau des bisherigen 52-Wochen-Hochs (230+ US-Dollar) an. Die Aufgabenstellung ist klar definiert. Um ein mögliches Doppeltop zu vermeiden, muss Nvidia möglichst schnell und möglichst dynamisch durch dieses Widerstandscluster durchbrechen. Alles andere könnte die Aktie noch einmal in Schwierigkeiten bringen. Dass das Aufwärtsmomentum bei Nvidia bislang intakt zu sein scheint, verdeutlicht auch der Umstand, dass sich die Aktie bislang nicht von den Kursturbulenzen bei Intel (Intel enttäuschte mit Q3-Daten) beeindrucken lässt.“



Mit großer Vehemenz übersprang Nvidia den Widerstandsbereich 230+ US-Dollar und installierte damit ein kräftiges Kaufsignal. Dieses entfaltete sofort seine Wirkung. Die Aktie konnte sich vom Ausbruchsniveau eindrucksvoll lösen und übersprang zwischenzeitlich den Bereich von 250 US-Dollar.

In Anbetracht der imposanten Zwischenrally könnte es über kurz oder lang zu Gewinnmitnahmen kommen. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich mögliche Rücksetzer oberhalb von 230 US-Dollar abspielen würden. Sollte es darunter gehen, ist Vorsicht geboten.

Kurzum. Die Gefahr von Gewinnmitnahmen ist vorhanden. Noch weist die Aktie jedoch ein beachtliches Aufwärtsmomentum auf und zeigt keine belastbaren Anzeichen von Schwäche. Auf der Oberseite steht ihr die Tür weit offen. Auf der Unterseite sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 230 US-Dollar gehen.