Welche Aktien sollte man nicht im Depot haben. Meine persönliche Auswahl.

Liebe Leserinnen und Leser,

obwohl die Aktienmärkte in einem langfristigen Aufwärtstrend laufen, gibt es immer wieder vereinzelte Aktien, die das Depot vermiesen. Solche Handelswerte möchte man nicht in seinem Aktiendepot haben, weil sie sich in einem Abwärtstrend befinden. Im heutigen Video stelle ich euch meine Killeraktien vor.

https://www.youtube.com/watch?v=oczgnyKX9TM

hier zum Depotkiller-Video

Grandiose Trades wünscht Ihnen

Christian Lukas

www.trading-ideen.de