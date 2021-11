Das Wasserstoff-Clean-Tech Enapter hat eine Kapitalerhöhung vollständig platziert und einen Bruttoerlös von 30 Millionen Euro eingeworben. "Dies ist als großer Erfolg für das Unternehmen zu werten", erklärte Karsten von Blumenthal, Analyst bei First Berlin Equity Research, am Dienstag im Gespräch mit wallstreet:online.

Enapter plane bis Ende 2022 eine Massenproduktionsstätte für Wasserstoffgeneratoren, sogenannte Elektrolyseure, in Nordrhein-Westfalen zu errichten. Dafür werde ein Kapitalbedarf in Höhe von circa 100 Millionen Euro benötigt. Bereits im Sommer hatte Enapter die Zusage für staatliche Fördermitteln von insgesamt 22 Millionen Euro erhalten. "Mit all diesen finanziellen Mitteln [Fördermittel + Kapitalerhöhung] im Rücken ist Enapter in einer sehr guten Position, um die noch fehlenden Mittel über Fremdkapital einzuwerben", so Analyst von Blumenthal.