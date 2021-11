Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX mit neuem Allzeithoch Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Dienstag wieder höher im Bereich von 16.180 Punkten. Und damit direkt am Fibonacci-Fächer im Monatschart. Gelingt dem DAX hier der Durchbruch nach oben oder prallt der DAX wie in den Vormonaten wieder …