Heute um 19:00 Uhr hier die aktienlust.tv-Börsenshow einschalten!

LIVE-Gäste: Tech-Investor Frank Thelen und Chefredakteur des GodmodeTrader Daniel Kühn! Als erste Gäste konnten wir keine geringeren als den Tech-Investor Frank Thelen und den Chefredakteur des GodmodeTrader Daniel Kühn gewinnen.



Frank Thelen (Bild, links), Unternehmer, Tech-Investor, Bestsellerautor, TV-Juror



Wir freuen uns sehr diesen Ausnahme-Unternehmer, Tech-Investor, Bestsellerautor und TV-Juror (bekannt aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“, in der er sieben Jahre als Juror auftrat) in unserer ersten Börsenshow nach der Sommerpause begrüßen zu dürfen.



Mit gerade einmal 18 Jahren gründete Frank Thelen sein erstes Unternehmen, Softer Solutions. Technologie- und designgetriebene Unternehmen, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen und das Zeug dazu haben, zu echten Highflyern zu werden, lassen ihn seitdem nicht mehr los. So war Frank Thelen der erste Investor in Startups wie Lilium Aviation, Wunderlist, Xentral, Ankerkraut und YFood.



2018 veröffentlichte er mit 42 Jahren seine Autobiografie „Startup-DNA“, 2020 folgte sein zweites Buch „10xDNA“. Beide Bücher wurden zu Spiegel-Bestsellern. Ich frage Euch ernsthaft, gibt es einen besseren Gast für die erste Börsen-Show?



Daniel Kühn (Bild unten), aktiver Trader und Chefredakteur GodmodeTrader