Die Ölpreise notieren weiterhin auf hohem Niveau, auch wenn ihnen zuletzt etwas der Schwung abhanden gekommen ist und Konsolidierungstendenzen aufzogen. Ganz ähnlich stellt sich die Situation bei den Aktien der Ölproduzenten dar.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index lief dieser einen massiven Widerstandsbereich an. Damals hieß es unter anderem „[…] Vor dem Hintergrund der anziehenden Ölpreise zündete der Arca Oil Index den Turbo und überwand einen Widerstand nach dem anderen. Die daraus resultierenden Kaufsignale befeuerten die Erholung immer wieder aufs Neue. Vor allem die Rückkehr über die Zone 1.100 / 1.120 Punkte war für den Index aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. Der Arca Oil Index weist nach wie vor eine fulminante Aufwärtsdynamik auf, wenngleich er es zuletzt etwas ruhiger angehen ließ. Aktuell steht der Bereich 1.180 / 1.200 Punkte im Fokus des Handelsgeschehens. Dieser Widerstandsbereich hat eine hohe Relevanz und könnte zu einer temporären Weichenstellung im Index führen. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte dem Index den Weg in Richtung 1.290 Punkte ebnen. Gleichzeitig gilt anzumerken, dass der Index aufgrund der starken Zugewinne in den letzten Wochen bereits überkauft ist. Mit Rücksetzern muss gerechnet werden, auch wenn der Index bislang keine gravierende Schwäche erkennen lässt. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf den Bereich 1.120 / 1.100 Punkte begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte der Arca Oil Index auf der Unterseite doch noch einmal in Bedrängnis geraten.“



In der Folgezeit entwickelte sich ein zähes Ringen um den Widerstandsbereich 1.180 / 1.200 Punkte. Dem Arca Oil Index gelang es zunächst, über die 1.200 Punkte auszubrechen. Dass Ausbruchsszenarien mitunter eine fragile Angelegenheit sein können, hatten wir bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert. Sollte sich der Ausbruch nicht zügig manifestieren, droht nicht selten Ungemach auf der Unterseite. Ob es auch im Fall des Arca Oil Index so sein wird, bleibt noch abzuwarten.

Nach dem zunächst erfolgreichen Ausbruch über die 1.200er Marke geriet die Bewegung ins Stocken. Der Arca Oil Index konnte sich nicht entscheidend absetzen. Vielmehr setzten Gewinnmitnahmen ein und zwangen den Index unter die 1.200 Punkte. Auch der Bereich von 1.180 Punkten wurde zwischenzeitlich unterschritten.

Kurzum. Dem Arca Oil Index stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Sollte sich der Rücksetzer auf der Unterseite weiter ausdehnen, könnte es für den Index aus charttechnischer Sicht noch einmal prekär werden. Ein nachhaltiger Bruch der 1.180 Punkte würde dem Index weiteres Abwärtspotential in Richtung 1.100 Punkte eröffnen. Dagegen gilt: Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss der Arca Oil Index signifikant über das jüngste Bewegungshoch bei 1.230 Punkten laufen.