Seit den Verlaufstiefs aus Anfang 2020 und einem Kursstand von 37,36 Euro läuft eine breite Aufwärtsbewegung und brachte Anfang dieses Jahres Kursgewinne an 72,88 Euro hervor. Mit einem Test des übergeordneten Horizontalwiderstandes von rund 75,00 Euro scheiterte BASF und ging anschließend in den aktuellen Abwärtstrend über. Nichtsdestotrotz lässt sich eine positive Tendenz seit Anfang letzten Jahres ableiten. Im Bereich von 61,00 Euro versucht sich der Wert nun an einem Boden und könnte diesen mit den höheren Tiefs der jüngsten Vergangenheit gefunden haben. Zu einem Trendwechsel hat es zwar noch nicht gereicht, aber eine gute Vorbereitung sollte jetzt nicht fehlen.

Trendwechsel denkbar

Der Trend spricht ganz klar für steigende Kursnotierungen nach der jüngsten Entwicklung, noch immer hindern jedoch zahlreiche Hürden die BASF-Aktie an einem Trendwechsel. Ein Anstieg über den 200-Wochen-Durchschnitt bei 65,58 Euro könnte jedoch das Blatt langsam wenden und zu einem ersten Ausbruchsversuch führen. Zugewinne an die Sommerhochs bei 69,52 Euro kämen dann rasch ins Spiel, darüber wäre schließlich ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs bei 72,88 und darüber die Hürde von rund 75,00 Euro denkbar und könnte beispielsweise über das mit einem fest ausgestatteten Hebel von 4,0 Faktor Zertifikat Long auf BASF WKN MA4XMT nachgehandelt werden. Sollte die BASF-Aktie unerwartet unter 60,00 Euro zurücksetzen, müsste mit einem längeren Abschwung mit Zielen bei 56,10 und womöglich noch 50,00 Euro gerechnet werden.