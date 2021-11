STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf Union Pacific nach All-Time-High gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Union Pacific (WKN MA4JNP)

Ein Call-Optionsschein auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Union Pacific ist in 23 westlichen US-Bundesstaaten aktiv. Im vergangenen Quartal konnte der Net Income von 1,36 Milliarden US-Dollar auf 1,67 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden. Die Aktie erreichte im morgendlichen Handel ein neues All-Time-High bei 219,90 Euro. 2. Knock-out-Call auf Valneva (WKN MA9JKV)

In einen Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva steigen die Derivateanleger ein. Die EU-Kommision hat den Vertrag unterschrieben, bis 2023 insgesamt 60 Millionen Dosen eines möglichen Coronaimpfstoffes zu kaufen. Die Valneva-Aktie legt 2,8% auf 21,42 Euro zu. 3. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MA93MS)

Weiterhin, wie bereits an den Vortagen, steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen langlaufenden Call-Optionsschein auf Apple ein. Der Bewertungstag des Call ist am 16.06.2023 mit einem Basispreis von 160 US-Dollar. Die Apple-Aktie legt um 0,3% auf 143,28 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert durchgängig im positiven Bereich mit einer Handelsspanne von 10 bis 60 Punkten. Die nachgebenden Notierungen im DAX veranlassen die Derivateanleger anscheinend antizyklisch auf steigende Kurse zu setzen.

Börse Stuttgart auf YouTube

Dauergast Elon Musk ist auch in dieser Folge „Börse weekly“ wieder ein Thema - und sorgt nicht nur bei Tesla für Wirbel. Neben dem möglichen Aufstieg von NVIDIA in den „Billionairs Club“ widmen sich Conny und Richy dieses Mal insbesondere dem Bitcoin-Future, seiner Funktion für Krypto-ETFs und dem Unterschied zu Bitcoin-ETNs. Und weil es so langsam beginnt zu weihnachten, zünden auch Conny und Richy die ersten (Börsen-)Kerzen an Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=fFF5UAxq4Tg

Disclaimer:

