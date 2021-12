Für die Aktienmärkte geht es zu Wochenbeginn erst einmal deutlich bergab - es ist eine Kombination schlechter Nachrichten, die auf die Kurse drückt. Da ist zunächst das "nein" von US-Senator Mancin zu Bidens Build Back Better-Programm - Goldman Sachs hat daraufhin die Wachstumsprognose für die USA deutlich abgesenkt. Dann die Entwicklung rund um Omikron, nachdem Holland in einen neuen Lockdown geht und die amerikanische Seuchenbehörde CDC vor einer massiven Zunahme der Fälle in den USA warnt. Die Aktienmärkte aber gingen von der üblichen Weihnachtsrally aus - und werden nun zunächst auf dem falschen Fuß erwischt. Die Nachwirkungen des großen Verfalls am Freitag dürften die Volatilität noch verstärken..

