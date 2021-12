Sibanye-Stillwater begibt eine überzeichnete, zweitrangige Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar. Dabei besteht die neue Anleihe aus zwei Tranchen:

einer 5-Jahres-Tranche (Non-Call 2) im Wert von 675 Millionen US-Dollar, die mit einem jährlichen Kupon von 4,000% ausgestattet ist, und

einer 8-Jahres-Tranche (Non-Call 4) im Wert von 525 Millionen US-Dollar, die mit einem jährlichen Kupon von 4,500% ausgestattet ist.

Der Nettoerlös der neuen Anleihe wird für die Rückzahlung der Anleihe 2025 , sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Förderung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle durch Investitionen und wertsteigernde Akquisitionen zur Verbesserung der Ertragsdiversifizierung. Die Anleiheemission ermöglicht eine deutliche Senkung des Kreditzinssatzes bei verlängerten Laufzeiten, während der Verschuldungsgrad der Gruppe deutlich unter dem von uns angestrebten Niveau von 1x Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA bleibt. Ebenfalls ist das starke Interesse und die Unterstützung für die neue Anleiheemission ein weiterer Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in die Aussichten der Sibanye-Stillwater Gruppe.

Und dieses Vertrauen bestätigt Sibanye-Stillwater gleich mit der nächsten Unternehmensbeteiligung, indem das Unternehmen nun eine 19,99% Beteiligung an New Century Resources Limited hält, die für 61 Mio. AUD erworben wurde. Dieser Deal ist als strategisches Engagement in die Kreislaufwirtschaft zu sehen und ergänzt die erfolgreiche Partnerschaft mit DRDGOLD Limited. Sie unterstützt New Century dabei, ein weltweit führendes Unternehmen für die Aufbereitung von Abraumhalden aufzubauen, das einzigartig positioniert ist, um eine Schlüsselrolle in grünen Metalllieferketten zu spielen.

Alles in allem ein weiteres Puzzleteil im Bestreben Sibanye-Stillwater weiter zu diversifizieren und im Bereich der grünen Metalle eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Auch der Chart passt. Der Boden ist gefunden und so wie sich Sibanye-Stillwater aufstellt, dürfte der Kurs bald nach Norden massiv drehen!

Kurs von über 20 USD pro ADR Schein der in New York gehandelt wird sind drin. Die Sibanye-Stillwater Aktie selbst kann auch sehr einfach in Deutschland bei Tradegate, Frankfurt, Stuttgart etc. im Verhältnis 1:4 gehandelt werden.

Die Dividendenrendite dürfte auf diesem Kursniveau bei ca. 8% liegen mit erster Auszahlung im Februar/März 2022.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in 2022!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

