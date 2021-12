Sie stellen gerade einmal zwei von insgesamt 15 attraktiven Mineralisierungszonen auf dem 324 m2 großen Estelle Goldprojekt dar. Dass die anderen Zielzonen alle nur Nieten darstellen sollen, ist theoretisch möglich. Eine hohe Wahrscheinlichkeit hat diese Annahme jedoch nicht, weil auch die in diesem Jahr begonnene Exploration auf dem Stoney Prospect eine beachtliche Mineralisierung andeutet.

Korbel-Main-Zone: Höhere Kategorie und neue Goldfunde

Die neue Ressourcenschätzung wurde wieder nach dem australischen JORC-Standard geschätzt. Sie umfasst auf der Korbel-Main-Zone eine angedeutete Ressource von 286 Mio. Tonnen mit 0,3 g/t Gold. Das ergibt bei einem Cut-off-Gehalt von 0,15 g/t Gold ein Potential von 3,0 Millionen Unzen Gold.

In diesen nüchternen Zahlen spiegeln sich die zahlreichen Infill-Bohrungen wider, die Nova Minerals in diesem Jahr auf Korbel niedergebracht hat. Sie machten es möglich, dass ein großer Teil der zuvor nur vermuteten Ressource in die nächst höhere Kategorie überführt werden konnte und stellen damit einen großen Erfolg dar.

Auch die Erweiterungsbohrungen trafen auf neues Gold, was ebenfalls zu einer erheblichen Erweiterung der Ressource beitrug. In der niedrigeren Kategorie der vermuteten Ressource konnten auf der Korbel-Main-Lagerstätte inzwischen 583 Mio. Tonnen Gestein mit 0,3 g/t Au abgeleitet werden. Dies ergibt beim gleichen Cut-off-Grad von 0,15 g/t Gold ein Potential von 5,1 Millionen Unzen Gold. Auch dies stellt eine beachtliche Steigerung gegenüber den bisherigen 4,7 Millionen Unzen, von denen, wie bereits erwähnt, ein großer Teil in die höhere Kategorie der angedeuteten Ressource überführt werden konnte, dar.

RPM-Lagerstätte: Erste Ressource dank Bonanzagraden

Allein dies würde dazu berechtigen, von einem erfolgreichen Jahr 2021 zu sprechen. Doch 2021 hatte noch weitere spektakuläre Erfolge zu bieten, denn im Oktober meldete Nova Minerals von der RPM-Zone Bonanza-Goldgehalte einschließlich eines Abschnitts von 132 Meter mit einem Gehalt von 10,1 g/t Gold.

Dies führte dazu, dass im Süden der RPM-Zone nun ebenfalls eine vermutete Ressource von 23 Millionen Tonnen Gestein mit 2,0 g/t Gold abgeleitet werden kann. Hier arbeitet Nova Minerals mit einem höheren Cut-off-Grad von 0,30 g/t Gold und kommt bereits jetzt auf ein Potential von 1,5 Millionen Unzen Gold.

Da die RPM-Zone in ihrer Entwicklung weit hinter der Korbel-Zone zurückliegt, dürfte auch hier nur ein allererster Anfang gemacht sein. Hinzu kommen weitere Ziele wie der Stoney Prospect, die nach und nach exploriert werden. Der Ausblick auf das Jahr 2022 ist daher ein ausgesprochen positiver, denn schon heute sind auf dem Estelle Goldprojekt fünf Bohrgeräte im Einsatz und weitere sollen noch folgen.

2021 ist Nova Minerals zu einem „anderen“ Unternehmen geworden

Zu Beginn dieses Jahres war Nova Minerals ein Unternehmen, das einen sehr großen Goldbezirk explorierte. Nun, am Ende des Jahres, verfügt man allein mit der Korbel-Main-Zone wie CEO, Christopher Gerteisen, hervorhob, über eine „unternehmensbildende“ Lagerstätte mit hohen Gehalten.

Gleichzeitig wurde durch die verschiedenen Bohrergebnisse deutlich, dass das Estelle Goldprojekt ähnliche geologische Merkmale aufweist wie andere große Goldminen in Alaska, darunter die Victoria Golds Eagle Mine und die Goldmine Fort Knox von Kinross Gold.

In kurzer Zeit und mit dem Einsatz von überschaubaren Mitteln ist es dem Management gelungen, die Exploration eines ganzen Golddistrikts entscheidend voranzubringen. Das allein berechtigt jeden Aktionär, schon vor Silvester die Sektkorken knallen zu lassen.

Doch das Spannendste an der ganzen Geschichte ist, wie Christopher Gerteisen zurecht betont, „dass wir erst am Anfang stehen“.

Background

Nova Minerals Ltd. (ASX: NVA, FSE: QM3) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das 220 Km2 große Estelle-Goldprojekt in Alaska. Es verfügt bereits heute auf den Lagerstätten Korbel und RPM Ressource von 9,6 Mio. Unzen Gold. Im Jahr 2021 wurde der Stoney Prospect erstmals intensiver untersucht. Die genommenen Bodenproben deuten auch hier auf einer Länge von 4 Kilometern und 300 Meter Breite auf eine beträchtliche Goldvererzung. Bestätigen sich diese Anfangserfolge in den kommenden Monaten, wird Nova Minerals in das Jahr 2022 mit drei Lagerstätten gehen, die jede für sich das Potential für eine Goldmine aufweisen. Auch wenn Nova selbst vom Estelle-Goldprojekt spricht, sollten Investoren immer im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich um einen ganzen Golddistrikt geht.



