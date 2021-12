Der Gaspreis schlägt weiter Kapriolen, aber diesmal zur Unterseite: die "amerikanische Kavallerie" in Gestalt von US-Flüssiggastankern ist auf dem Weg nach Europa - woraufhin der Gaspreis um gut 20% nach unten crasht! All das ist per se schon seltsam, nachdem der Gaspreis in den letzten Tagen geradezu nach oben explodiert war (Anstieg von 800% seit Jahresbeginn). Aber noch seltsamer: auf seiner Pressekonferenz sagte Putin heute, dass Deutschland gar kein Gas aus Russland bestellt habe - laut seiner Aussage versuchten deutsche Händler, die aus Langfristverträgen günstig eingekauften Mengen an andere Länder zu verkaufen. Hier scheint also auf Kosten von Konsumenten und Unternehmen massiv spekuliert zu werden! Am heutigen letzten Handelstag der Woche geht die Aufwärtsbewegung an der Wall Street weiter..

