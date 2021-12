Für den bevorstehenden Jahreswechsel wünsche ich Ihnen alles Gute, kommen Sie gesund ins neue Jahr 2022!

DAX – erwarteter Jahresabschluss

Es darf nicht verwundern, dass zum Jahresende hin die Umsätze geringer werden. Die Marktteilnehmer haben häufig bereits ihre Bücher geschlossen. Einige wenige Händler versuchen durch Käufe im umsatzschwachen Markt die Kurse noch ein wenig nach oben zu ziehen, um in der Jahresendabrechnung ein gutes Bild darzustellen. Der Bereich um die Topwerte vom August wurde inzwischen erreicht. Die Marke von 16.000 Punkten könnte wegen der Anziehungskraft großer runder Zahlen in den verbleibenden beiden Handelstagen noch getestet werden. Ob die Kraft ausreicht, das Rekordhoch zu testen, ist sehr fraglich. Die Indikatoren befinden sich bereits im überkauften Bereich. Nur der MACD-Indikator hat gerade erst ein Kaufsignal generiert und zieht noch nach oben. Daher sollte das Jahr noch nicht gänzlich abgeschlossen sein.

S&P500 – Aufwärtstrend kommt eventuell ins Stocken

Beim S&P500 hat sich mit dem jüngsten steilen Aufwärtstrend ein neues Rekordhoch ergeben. Der Widerstand, der sich in den letzten Wochen aufgebaut hatte, wurde ohne Probleme überwunden. Die rückläufigen Umsätze sind typisch für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Da die Indikatoren im überkauften Bereich kurz vor einem Dreh stehen, könnten die letzten beiden Handelstage des Jahres noch von Kursverlusten geprägt sein. Andererseits sind die Marktteilnehmer in den USA ebenfalls an einem freundlichen Jahresausklang interessiert. Allzu große Bewegungen sollten in diesen Tagen aber nicht mehr erwartet werden.

Gold – Der neue Trend kann noch gehalten werden-wie lange noch?

Gold hat einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert. Dieser könnte zwar noch in den Bereich des Widerstands vom Sommer führen, was allerdings vor dem Hintergrund der Indikatorenlage zunächst schwerfallen dürfte. So wie sich die Situation in den letzten Wochen dargestellt hat, sollte sich die volatile Phase weiterhin fortsetzen.

