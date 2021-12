Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold durchläuft aktuell eine schwierige Phase. Der Mitte November gescheiterte Versuch, über den Widerstandsbereich von 21 US-Dollar zu setzen, hängt der Aktie noch nach. Aktuell versucht sie sich an einer Bodenbildung. In Anbetracht der ambivalenten Gemengelage ist das ein nicht ganz so einfaches Unterfangen.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar „Gold - Edelmetall nimmt noch einmal Anlauf!“ vom 29.12.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (vom 30.11.) zu Barrick Gold hieß es unter anderem „[…] Barrick Gold durchbrach die Zone 20,3 / 20 US-Dollar und neutralisierte damit das zuvor installierte Kaufsignal. Aktuell steht der nicht minder wichtige Unterstützungsbereich um 19 US-Dollar im Fokus. Eine Horizontalunterstützung sowie der kurzfristige Aufwärtstrend formen in diesem Bereich eine vermeintlich tragfähige Unterstützung. Diese gilt es nun zu verteidigen. Kurzum. Die Aufgabenstellung ist für Barrick Gold aus charttechnischer Sicht klar definiert: Auf der Unterseite gilt es, die 19 US-Dollar zu verteidigen, um so eine Ausdehnung der Korrektur auf 18,0 / 17,5 US-Dollar zu verhindern. Um auf der Oberseite für neuen Schwung zu sorgen, muss es erneut über die 20,0 / 20,3 US-Dollar gehen.“

Der zuletzt thematisierte Unterstützungsbereich 18,0 / 17,5 US-Dollar geriet im weiteren Verlauf in den Fokus des Handelsgeschehens. Kurzzeitig war sogar mit einem Bruch der 17,5 US-Dollar zu rechnen, doch Barrick Gold bekam noch einmal die Kurve und drehte wieder nach oben ab.

Ob dieser Erfolg nachhaltig sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. Barrick Gold verpasste es bislang, die Erholung über wichtige Widerstände zu führen und ihr so Relevanz zu verleihen. Aktuell steckt die Bewegung im Bereich des untergeordneten Widerstands bei 18,7 US-Dollar fest. Dabei müsste zumindest ein Ausbruch über die 19 US-Dollar erfolgen, um das Chartbild zu stabilisieren.

Um eine nachhaltige Entlastung herbeizuführen, muss Barrick Gold über den eminent wichtigen Widerstandsbereich 20,0 / 20,3 US-Dollar zurücklaufen. Auf der Unterseite haben die 18,0 / 17,5 US-Dollar unverändert eine zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, müsste die Lage insgesamt neu bewertet werden.