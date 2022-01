Vielversprechende Neuigkeiten vom angehenden Manganproduzenten Euro Manganese (WKN A2N75V). Die in Tschechien tätige Gesellschaft hat bekanntgegeben, dass die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) eine strategische Investition in das Unternehmen in Höhe von 8.499.500 CAD getätigt hat.

Mit dieser Beteiligung von rund 8,5 Mio. CAD unterstützt die EBRD die Entwicklung von Euro Manganeses Chvaletice-Manganprojekt in der Tschechischen Republik. Dazu gehören eine Machbarkeitsstudie, die Vorbereitung des Standortes und die Betriebskosten der Demonstrationsanlage genauso wie Aktivitäten in Bezug auf die Genehmigung des Projekts inklusive der Umweltabnahme etc.