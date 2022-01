Die Lage am Goldmarkt ist ambivalent. Das Edelmetall sucht vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage eine klare Richtung.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 06.01.2022 „GOLD - Das war (noch) nichts!“

Die abwartende Haltung der Marktakteure am Goldmarkt spiegelt sich auch in der aktuellen Entwicklung des Arca Gold Bugs Index wider. Der Index vermochte es zuletzt nicht, einen wichtigen Widerstand aus dem Weg zu räumen.

Um die aktuelle charttechnische Situation adäquat darstellen zu können, haben wir einen 6-Monats-Chart bemüht.

Der Arca Gold Bugs steckt fest; so oder so ähnlich könnte man die derzeitige Situation salopp zusammenfassen.

Auf der Oberseite erwies sich der Bereich um 260 Punkten zuletzt als unüberwindbare Hürde. Dabei wäre ein Ausbruch über die 260er Marke in der aktuellen Konstellation eminent wichtig, würde ein solcher dem Arca Gold Bugs Index zumindest die Chance offerieren, die Bewegung in Richtung 280 Punkten auszudehnen. Ein entsprechendes Signal blieb bislang jedoch aus. Auch am gestrigen Mittwoch scheiterte der Arca Gold Bugs Index einmal mehr mit dem Unterfangen.

Aktuell steht der Bereich von 250 Punkten erneut im Fokus. Sollte der Arca Gold Bugs Index diesen nach unten durchschlagen, könnten rasch die 240 Punkte oder gar die 230 Punkte ins Blickfeld des Marktes rücken.

Kurzum. Das aktuelle Chartbild offeriert neben Chancen auch eine Reihe von Risiken. Kurzfristig sind die Zonen um 250 Punkte und 260 Punkte von Belang…