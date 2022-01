Die Aktienmärkte der Wall Street wieder unter Druck, der Nasdaq fällt mehr als -2% - wann stoppt die Fed den Abverkauf? Morgen wird Jerome Powell vor dem US-Senat sprechen - wird er versuchen, die Märkte zu beruhigen? Glaubt man dem ehemaligen Chef der New York Fed Dudley, dann hat die Fed erst angefangen mit ihrer hawkishen Wende zur Bekämfung der Inflation (am Mittwoch die neuesten Daten zu den US-Verbraucherpreisen!) - das Auffang-Netz der US-Notenbank liegt also wohl noch sehr viel tiefer als die Märkte derzeit handeln. Gleichwoohl sind die US-Indizes kurzfristig überverkauft, wenngleich angesichts der vorherigen (Long-)Exzesse noch viel Potential für weitere Enthebelung besteht..

