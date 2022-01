Die Spannungen um die Ukraine zwischen Russland und dem Westen hat das Potential, die Energiekrise in Deutschland weiter zu verschärfen! Vor allem Deutschland ist in Sachen Gaslieferungen ja eigentlich stark von Russland abhängig (mehr als die Hälfte der Gas-Importe Deutschlands kommt aus Russland). Umso erstaunlicher ist, dass Deutschland trotz Energiekrise mit extrem hohen Preisen offenkundig für den gesamten Februar kein Gas aus Russland bestellt hat, zumindest hat Gazprom keine Kapazitäten für die Yamal-Plattform gebucht. Was ist da los? Ersetzen nun zunehmend die Amerikaner durch ihr Flüssiggas (LNG) die Lieferungen aus Russland? Steht dahinter eine politische Agenda - oder doch eher Profit-Interessen?

