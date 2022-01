Moderna rechnet eigenen Angaben zufolge bis zum Frühjahr mit einem an die Omikron-Variante angepassten Vakzin. Der Impfstoffkandidat gegen die hochansteckende Virusvariante werde in den kommenden Wochen in die klinische Entwicklung gehen, erste Daten werden im März erwartet. Damit setzt sich Moderna einen ähnlichen Zeitplan wie Biontech und Pfizer, die angekündigt hatten, einen an Omikron angepassten Impfstoff bis Ende März bereitstellen zu wollen. Interessant ist aber noch eine andere Entwicklung, Moderna entwickelt einen Kombiimpfstoff, der eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 mit seiner experimentellen Grippeimpfung kombiniert.

Fruchtete das Experiment?

Sollten die klinischen Studien erfolgreich verlaufen, könnte dies die seit Anfang August 2021 laufende Abwärtsbewegung stoppen und im Bereich von 190,00 US-Dollar zu einer Bodenbildungsphase beitragen. Noch aber ist der Abwärtstrend seit Sommer letzten Jahres intakt, auch wurde der EMA 50 auf Wochenbasis gebrochen. Nichtsdestotrotz nähert sich das Papier zusätzlich einer äußerst wichtigen Horizontalunterstützung aus 2020/2021 an, wo eine gewisse Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer erwartet wird. Zugewinne an rund 240,00 und darüber in den Bereich von 251,84 US-Dollar wären im Zuge einer kurzzeitigen Erholung denkbar.